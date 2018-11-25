رفع سقف التمويل الأصغر من (50) إلى (100) ألف جنيه

أعلن مدير عام البنك الزراعي صلاح حسن عن رفع سقف التمويل الأصغر من (50) الى (100) ألف جنيه بعد موافقة البنك المركزي لتمكين أكبر عدد من المزارعين من الحصول على التمويل لزراعة القمح خاصة مزارعي الجزيرة بعد اكتمال كافة الترتيبات اللازمة للموسم الشتوي والحصاد .
وقال صلاح في تصريحات صحفية إن البنك الزراعي بدأ في تمويل الموسم الشتوي بعد إعلان السياسة التمويلية للموسم الحالي من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر ، والمزارعين قطعوا شوطاً في زراعة المحاصيل الشتوية خاصة القمح .
كاشفاً وبحسب صحيفة الصيحة عن تمويل البنك الزراعي مشروع الجزيرة ومشروعات أخرى في حلفا، بجانب تمويل الشركات التي تعرف بالشراكات التعاقدية فضلاً عن تمويل زراعة القمح بمشروع الجزيرة والنيل الأبيض، بالإضافة إلى تمويل أفراد داخل مشروع الجزيرة وتمويل إدارة مشروع الجزيرة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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