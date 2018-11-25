كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وثائق دبلوماسية تكشف عن قمة سرية بين الكوريتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرادت الولايات المتحدة تنظيم قمة سرية في جاكرتا عام 1979 بمشاركة قادة كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن وثائق دبلوماسية رفعت عنها السرية أن هدف واشنطن كان الحد من التوترات بين الدول خلال الحرب الباردة.

وخطط الرئيس الأمريكي جيمي كارتر (1977-1981) لعقد محادثات ثلاثية. وكان من المقرر إجراء مشاورات في إندونيسيا ، لأن كل طرف من الأطراف لديه تمثيل رسمي هناك.

كما خططت واشنطن لدعوة الصين إلى المحادثات. ولكن كارتر فشل في إقناع كوريا الديمقراطية.

وتم إجراء أول مفاوضات خلال أكثر من 10 سنوات بين قادة كوريا الديمقراطية وكوريا الجنوبية في 27 أبريل 2018. وفي 12 يونيو، التقى دونالد ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة. وكانت هذه المحادثات هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وعقد اجتماع قادة البلدين في فندق كابيلا في جزيرة سنتوسا بالقرب من سنغافورة. وقال ترامب وكيم جونغ أون للصحفيين إنهم راضون عن نتائج القمة و "قررا نسيان الخلافات السابقة".