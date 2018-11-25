كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك لدمشق بعد الاعتداء على حلب بالغازات السامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت سوريا في رسالتين وجهتهما للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن باعتداء نفذته تنظيمات مسلحة بالغازات السامة على أحياء مدينة حلب، شمالي البلاد، معتبرة هذه الهجمات نتيجة لتسهيل بعض الدول وصول مواد كيميائية للمجموعات المسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم الأحد، بيانا جاء فيه "وزارة الخارجية والمغتربين توجه رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن حول اعتداء التنظيمات الإرهابية بالغازات السامة على أحياء مدينة حلب".

وأضافت الخارجية: "هذا العمل الإرهابي يأتي نتيجة لقيام بعض الدول بتسهيل وصول المواد الكيميائية إلى المجموعات الإرهابية المسلحة، بغية استخدامها ضد الشعب السوري، واتهام الحكومة السورية بذلك عبر مسرحيات وتمثيليات تم إعداد سيناريوهاتها مسبقا في الغرف السوداء لمخابرات بعض الدول الراعية للإرهاب".

ولفتت الوزارة، إلى أن الحكومة السورية "تطالب مجلس الأمن بالإدانة الفورية والشديدة لهذه الجرائم الإرهابية وبالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب".