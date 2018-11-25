كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القادة الأوروبيون يؤيدون اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق القادة الأوروبيون يوم الأحد 25 نوفمبر على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، انعقاد القمة الأوروبية للتصديق على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد، لكن ذلك لن يشكل نهاية المعضلة، فالاتفاق يزل بحاجة لموافقة البرلمان، الذي يضم معارضين لتفاصيل "بريكست".

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