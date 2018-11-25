كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المكسيك تستبعد استقبال مهاجرين يطلبون اللجوء لأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت أولغا سانشيز كورديرو وزيرة داخلية المكسيك، إنّ الحكومة المقبلة في المكسيك استبعدت استضافة مهاجرين من دول أمريكا اللاتينية أو من دول أخرى في أراضيها أثناء طلبها اللجوء في الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت قبل فترة قصيرة، نقلاً عن سانشيز، أن الحكومة المكسيكية القادمة وافقت على دعم خطط الولايات المتحدة لتغيير سياستها الحدودية وتطلب من طالبي اللجوء الانتظار في المكسيك في حين أن قضاياهم يتم معالجتها في المحاكم الأمريكية.