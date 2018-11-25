كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المكسيك تستبعد استقبال مهاجرين يطلبون اللجوء لأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت أولغا سانشيز كورديرو وزيرة داخلية المكسيك، إنّ الحكومة المقبلة في المكسيك استبعدت استضافة مهاجرين من دول أمريكا اللاتينية أو من دول أخرى في أراضيها أثناء طلبها اللجوء في الولايات المتحدة.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نشرت قبل فترة قصيرة، نقلاً عن سانشيز، أن الحكومة المكسيكية القادمة وافقت على دعم خطط الولايات المتحدة لتغيير سياستها الحدودية وتطلب من طالبي اللجوء الانتظار في المكسيك في حين أن قضاياهم يتم معالجتها في المحاكم الأمريكية.
شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تستبعد استقبال مهاجرين يطلبون اللجوء لأمريكا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .