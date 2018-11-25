كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماى" تناشد الشعب البريطانى دعم خطة البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، نداءً مباشراً مباشراً إلى الجمهور البريطاني لدعم اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" اليوم الأحد، حتى وإن بدا التأييد من جانب حزبها في التوصل إلى الاتفاق بعيد المنال.

وتلتقي ماي، مع قادة الاتحاد الأوروبي الـ 27 الآخرين في بروكسل في نهاية هذا الأسبوع للتوقيع على معاهدة الخروج والإعلان السياسي لإنهاء أكثر من 40 عاماً كجزء من أكبر كتلة تجارية في العالم.

وفي خطاب مفتوح إلى الأمة، قالت ماي، إنّها ستقوم بحملة "القلب والروح" للحصول على صفقة البريكست من خلال البرلمان البريطاني، وهو احتمال غير متوقع على نحو متزايد نظراً للمعارضة الشديدة من جانب بعض نواب حزبها المتحالف وحلفائه في الحزب الوحدوي الديمقراطي بأيرلندا الشمالية.