الأنظار تتجه لـ”دونور” بمباراة نهائي كأس “الكاف” وقلوب الملايين مع “الرجاء العالمي”

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء، والذي يستضيف القمة القارية بين الرجاء الرياضي وضيفه فيتا كلوب، برسم ذهاب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بحضور جماهيري سيفوق 45 ألف مناصراً.

الرجاء، بقيادة الإسباني خوان كارلوس غاريدو أنهى استعداداته لذهاب نهائي كأس “الكاف”، بحصة تدريبية على أرضية الملعب الملحق لمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، مختتماً بذلك المعسكر الإعدادي الذي انطلق قبل 5 أيام ببوزنيقة.

زيارة تحفيزية لفوزي لقجع

خص فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لاعبي الرجاء الرياضي بزيارة تحفيزية قبل 48 ساعة على موعد نهائي كأس “الكاف”، لدعم ومساندة اللاعبين قبل القمة القارية الأبرز بنهاية الأسبوع.

ووجه لقجع، خطابا تحفيزيا للاعبين من أجل حثهم على بدل كل ما في وسعهم، لإدخال هذه الكأس لخزينة النادي الغنية بالألقاب، وكذا خزينة كرة القدم المغربية، وإبقاء الأندية المغربية في “بوديوم” التتويج القاري، للسنة الثانية على التوالي، بعد إنجاز الوداد البيضاوي العام الماضي.

غيابات اضطرارية للنسور الخضر

لعل شبح الإصابات، يبقى الكابوس الأول للمدرب غاريدو قبل ملاقاة فيتا كلوب بالمغرب، خصوصاً وأن الأخير بحاجة إلى جميع العناصر الكروية لضمان نتيجة إيجابية بـ “دونور” وأمام أزيد من 45 ألف مناصراً سيحلون بالمركب الرياضي لدعم المجموعة، قبل السفر إلى كينشاسا.

طبيب الرجاء الرياضي أوضح بأن جميع اللاعبين سيكونون متاحين بلقاء النهائي، ما عدا اللاعب عبد الجليل جبيرة، العائد من الإصابة، الذي قد تغيب عنه الجاهزية 100 في المائة، بلقاء اليوم.

وسيحسم الطاقم الفني في رسمية جبيرة من عدمها خلال الساعات المقبلة، إذ من المرتقب أن يشارك اللاعب بالشوط الثاني، تفادياً لتكرار سيناريو الإصابة الذي لاحقه بالفترة الأخيرة، وحرسم الرجاويين من خدماته.

نفاذ تذاكر النهائي والمباراة بشبابيك مغلقة

نفذت بشكل رسمي تذاكر مباراة ذهاب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية، بعد 4 أيام على إطلاق عملية البيع، بأربع نقاط بالعاصمة الاقتصادية البيضاء.

عملية بيع التذاكر لم تمر في أجواء جيدة كما عاينت كاميرا “اليوم 24” سابقاً، حيث ساد سوء التنظيم والضغط الكبير على الشبابيك وطوابير الانتظار على أجواءها، إلا أن أنصار “الخضر” تشبثوا بالحصول على تذكرتهم ورابط الكثيرون منهم لساعات لاقتناءها.

وكانت إدارة الرجاء الرياضي، قد قررت الرفع من أثمنة مباراة النهائي، إذ تراوحت الأثمنة ما بين 50 و300 درهماً بالشبابيك، في حين أن السوق السوداء استغلت الطلب الكبير وسوء التنظيم لمضاعفة السعر.

وكلاء وأندية أوروبية بـ”دونور” لمراقبة نجوم الرجاء

مباراة نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ستشهد أيضاً حضورا وازنا لمسؤولين من نادي ترابزون سبور التركي وعدد من الوكلاء ، لمتابعة تحركات نجوم النسر الخضر، قبل تقديم عروض رسمية للنادي بالميركاتو الشتوي المقبل,

نائب رئيس النادي التركي ومسؤول التعاقدات، سيكونان بدورهما حاضران في مباراة الرجاء القادمة، وذلك من أجل متابعة عن قرب اللاعب بدر بانون، والذي كان محط أنظار عدد من الأندية في تركيا والخليج العربي، في حين سيكون محمود بنحليب وعمر بوطيب أيضاً ضمن لائحة الأسماء التي ستراقبها عيون المختصين بنهائي “الكاف”.