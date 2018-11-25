بعد بلوغه سن الثمانين..”شيخ” آخر يعوض نوبير الآموي على رأس “السيديتي”

صوت أعضاء المؤتمر السادس للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، على عبد القدار زاير، خلفا لنوبير الأموي على رأس النقابة.
وحظي زاير، بأغلبية أصوات المؤتمرين، بعدما تقرر الاعتماد على الترشيح لرئاسة النقابة من داخل المؤتمر وليس فقط من أعضاء المجلس الوطني، ما جعل حظوظ زاير وافرة للوصول إلى قيادة النقابة.
ورغم دعوات التشبيب في قيادة “السيديتي” إلا أن زاير حظي بأكبر عدد من الأصوات رغم تقدمه في السن، ليخف نوبير الأموي الذي أنهى مهمته في قيادة النقابة وعمره تجاوز الثمانين سنة، وحالت ظروفه الصحية دون حضور كافة مجريات المؤتمر.
وينتظر أن يصادق المشاركون في مؤتمر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في جلسة عامة لهم، على الأوراق التي قدمت خلال المؤتمر.
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