الفنان المغربي العيادي يحصد الجائزة الأولى الدولية للكايريكاتير بمصر ـ صور ـ

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عادت الجائزة الأولى لمسابقة الكايريكاتير الدولية، المنظمة فعاليتها بدولة مصر، والتي تم الإعلان عنها مساء أمس السبت، للفنان الكاريكاتوري المغربي، عبد اللطيف العيادي.
وشارك الفنان المغربي عبد اللطيف العيادي برسم لأحمد الزوايلي على شكل كاريكاتور ساخر من نوع البورتريه، وحصد به الجائزة الأولى خلال فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الدولي.
هذا وعادت الجائزة الثانية لـ”بيدرو سيلفا” من البورتغال، والجائزة الثالثة لـ”عمر ثيفايوس” من دولة البيرو، والجائزة الرابعة لـ”أنتونيو سانتوس” من البرتغال، فيما حصل على الرتبة الخامسة الفنان المغربي محمد عجيج.
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