مدرب الفريق الطيراوي: نسعى لتثبيت أقدامنا بالبلاي أوف العلوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق النادي الرياضي الطيرة نتائج طيبة في المباريات الأخيرة التي خاضها ضمن الدرجة الأولى بالمنطقة الشمالية، وقد ساهمت باحتلاله المركز الثالث بترتيب لائحة الدوري.

وسيستضيف الفريق الطيراوي بمباراته المقبلة مكابي تسور شالوم يوم الجمعة القادم.

وبهذا الصدد، قال مدرب النادي الرياضي الطيرة، محمد سمارة، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الفريق يمر بفترة جيدة، وأنا راض عن الأداء والنتائج في المباريات الأخيرة".

وأضاف أننا "بدأنا الاستعداد للمباراة البيتية المقبلة أمام مكابي تسور شالوم، بحيث ستكون مباراة صعبة أمام فريق عنيد، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل حصد النقاط الثلاث".

وأشار إلى أن "موقعنا في لائحة الدوري لا يهمني بالوقت الحالي باعتبار أن الفرق متقاربة جدا من بعضها، وما يهمني هو استمرارية الفوز من مباراة لأخرى".

وتابع أننا "نهدف لتثبيت أقدامنا بشكل مبكر في البلاي أوف العلوي، ونحن لا نفكر في الصعود إلى الدرجة الممتازة لكن في حال سنحت أمامنا الفرصة من الصدارة لن نهدر ذلك".

وختم سمارة بالقول "نحن فخورون جدا بجماهيرنا خصوصًا على دعمهم لنا في المباريات الخارجية والبيتية، وبدورنا سنقدم كل ما بوسعنا حتى نكون عند حسن ظنهم في النهاية".