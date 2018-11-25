نبض_الشبكة: "باريس حرة حرة، إيمانويل طلاع برا"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ازدادت حدّة احتجاجات حركة "السترات الصفراء" الفرنسية، على مدار الأسابيع الأخيرة، لتصل أوجها يوم أمس السبت، بعد أن اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن الفرنسية في العاصمة، احتجاجا على زيادة الضرائب على المحروقات.

ورغم أن الاشتباكات كانت عنيفة وقُمع المتظاهرين واعتقل منهم أكثر من 130 شخص، إلا أن هذه المظاهرة التي اجتاحت أهم الشوارع في باريس، لاقت موجة من السخرية لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي العرب، الذين انتقدوا واقعهم من خلالها.

وشارك مستخدمون كثر، صورا وفيديوهات كثيرة من مظاهرة باريس، على صفاحتهم الخاصة، وكتبوا عبارات فوقها انعكس من خلالها واقع الثورات العربية بشكل متخيّل ساخر على المظاهرات الفرنسية.

ووصف بعضهم احتجاجات باريس بـ"الثورة الكرواسان" للتقليل من شأنها، مستعينين بهذا النوع من المخبوزات الغنية بالزبدة الذي تشتهر فيه فرنسا. وركزت المنشورات بشكل خاص على الفروقات الشاسعة بين ردود فعل الأنظمة العربية مقارنة مع السلطات الفرنسية.

واقترح خالد غادر، على المتظاهرين ترديد هتاف: "باريس حرة حرة، إيمانويل طلاع برا

الشعب يريد إسقاط النظام".

وسخر إبراهيم المصري من وصف الاحتجاجات بـ"ثورة الكرواسان": "طيب نحنا لي ما منعمل ثورة مناقيش!!!؟".

وسخر باسل صعب من الانتماء الأعمى لبعض مؤيدي التيارات السياسية والأنظمة في الوطن العربي: "شعب ما عندو وفا منشان غلا البنزين نزل عالشارع ما في عندكن بالروح بالدم ؟؟ ما في عندكن مين يقلو لماكرون كلنا فداك

غريب شو شعب بلا وفا تعو تعلمو منا".

وأشار مدحت رمضان الهاشمي إلى وجه الشبه بس أحد المتظاهرين في باريس، والسياسي المصري حمدين صباحي:

وقال أسامة نور الدين:

وأشار علي إلى الردود الرسمية الغربية التي تتناول مُختلف قضايا حقوق الإنسان العربي: