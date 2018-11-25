الاحتلال الإسرائيلي يعتقل محافظ القدس

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:24 مساءً, 25 نوفمبر 2018 م

المناطق - وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، محافظ القدس.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت محافظ القدس عدنان غيث، عقب دهم منزله في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، واقتادته الى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.

جدير بالذكر أن هذا ثالث اعتقال من نوعه لمحافظ القدس خلال الشهر الجاري، وذلك بعد أن اعتقلته قوات الاحتلال نهاية الشهر الماضي، ليتم الإفراج عنه بعد نحو أسبوع.