شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الاتحاد الأوروبي تبحث خروج بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

بدأ زعماء الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين أعمال قمة من يوم واحد في بروكسل لبحث اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتنضم رئيسة وزراء بريطانيا للزعماء الأوروبيين قبل اختتام القمة.

وأوصى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك باعتماد الاتفاقية بعد تجاوز آخر عقبة متبقية عندما وافقت إسبانيا على توضيح حول وضع جبل طارق والتجارة بعد البريكسيت.

من جهته قال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه في تصريح للصحفيين اليوم إن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واجها إلى الآن قضايا ثقة ويحتاجان إلى العمل الجاد من أجل إعادة بناء علاقة ثقة فعلية وصلبة

وأضاف "لقد عملت بوحدة كاملة للدول 27 شخصيا ومع فريقي للتفاوض مع المملكة المتحدة ولم نعمل أبدًا ضد المملكة المتحدة وأريد أن أشكر الفريق البريطاني".

وأوضح أن هذه الصفقة هي خطوة ضرورية لبناء الثقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ونحن بحاجة إلى بناء المرحلة التالية لأن الأمر يتعلق بشراكة غير مسبوقة وطموحة ، مشيراً إلى أنه قد حان الوقت الآن لكي يتحمل الجميع مسؤوليتهم ، مؤكداً أن المرحلة المقبلة هي شراكة غير مسبوقة وطموحة وسنظل حلفاء وشركاء وأصدقاء .

بدورها أشارت رئيس ليتوانيا داليا غريبا وسكايت في تصريح للصحفيين إلى أنه لا يزال هناك أربعة سيناريوهات متاحة للمملكة المتحدة ، موضحة أنه ما لا يقل عن أربعة سيناريوهات محتملة يمكن أن تحدث بعد موافقة زعماء الاتحاد الأوروبي على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة.

ونوهت باحتمال إجراء انتخابات عامة أو تصويت شعبي إذا صوت برلمان المملكة المتحدة ضد الاتفاق الذي صاغته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

من جانبه أوضح رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار أن القضايا لا تزال بحاجة إلى تسوية مع اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ، لكنه واثق من أن أوروبا ستعطيها الضوء الأخضر.

ووصف ليو فارادكار مشروع الاتفاق بأنه أفضل شيء بالنسبة لبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.