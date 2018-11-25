قادة الاتحاد الأوروبي يصادقون على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد

الخليج 365/ بغدادوافق القادة الأوروبيون، اليوم الأحد، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب خبر عاجل بثته وكالة "رويترز" للأنباء.

وشهدت العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، انعقاد القمة الأوروبية للتصديق على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد، لكن ذلك لن يشكل نهاية المعضلة، فالاتفاق يزل بحاجة لموافقة البرلمان، الذي يضم معارضين لتفاصيل "بريكست".

