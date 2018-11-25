انت الان تتابع إسرائيل تعتقل محافظ القدس.. والحكومة الفلسطينية تدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٧ م

الجيش الإسرائيلي

أدانت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، اعتقال السلطات الإسرائيلية لمحافظ القدس عدنان غيث بعد مداهمة منزله في بلدة سلوان بمدينة القدس، وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود في بيان: "اعتقال محافظ القدس يندرج في إطار استمرار استهداف حكومة الاحتلال عاصمتنا المحتلة مدينة القدس، وأهالي العاصمة ومقدساتها وقياداتها الوطنية"، مضيفا: "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تريد من وراء تلك الخطوات الاحتلالية فرض المزيد من الهيمنة، وترسيخ وهم أن لها اليد العليا في مدينة القدس المحتلة"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وتابع المحمود: "مدينة القدس تمثل رمز الوجود والبقاء في الوجدان الفلسطيني والعربي والإسلامي، وبالتالي لن تستطيع أية قوة السيطرة على ذرة تراب منها سوى قوة أهلها الأصليين، والتاريخ شاهد تماماً على ذلك ، إذ رسخ حتمية ان الاحتلال مصيره الزوال".كانت سلطات إسرائيل اعتقلت محافظ القدس عدنان غيث عقب دهم منزله