انت الان تتابع فرنسا تشكل «مجلس المناخ» بعد مظاهرات السترات الصفراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٣ م

السترات الصفراء

أعلن قصر الرئاسة الفرنسية (الإليزيه) أن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم إعلان تشكيل المجلس الأعلى للمناخ، بعد غد الثلاثاء، والذي من المقرر أن يكون تحت سلطة رئيس الوزراء الفرنسي، وأوضح بيان الإليزيه، وفقا لما نقلته قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية، اليوم الأحد، أن هذه المبادرة يجب أن تساعد في الحد من التوترات حول التحول الإيكولوجي، كما تهدف لتقليل التوترات إزاء سياسة الطاقة وعواقبها الضريبية، موضحا أن هذا المجلس سيضم خبراء بينهم لورانس توبيانا مديرة مؤسسة "يوروبيان كلايمت"، وباسكال كانفين الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتنمية.

وذكر البيان أن إعلان تشكيل هذا المجلس سيتم خلال عرض برمجة الطاقة متعددة اللغات، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للمناخ سيكون مجهزا بالوسائل وقادرا على التدخل في جميع السياسات العامة من خلال الاضطلاع بالمسؤولية للتأكد من الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية لهذه السياسات.يذكر أن الفرنسيين ارتدوا سترات صفراء وتظاهروا