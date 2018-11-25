انت الان تتابع «أوقفوا الحرب».. أطفال اليمن لا غذاء لا تعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الأمم المتحدة: حوالي نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 أشهر إلى 5 سنوات يعانون من نقص شديد بالتغذية.. يونيسيف: الذهاب إلى المدرسة بات يمثل خطرا على الأطفال

«85 ألف طفل تحت سن الخامسة ماتوا بسبب سوء التغذية الحاد خلال 3 سنوات من حرب اليمن، وهذا العدد يساوي مجموع من هم دون الخامسة في برمنجهام ثاني أكبر المدن البريطانية، وهؤلاء الأطفال لم يتلقوا علاجا من سوء التغذية الحاد، وذلك وفقا لبيانات جمعتها الأمم المتحدة، التي حذرت مؤخرا من أن 14 مليون يمني على حافة المجاعة»، هذا ما كشفته منظمة «أنقذوا الأطفال»، الأسبوع الماضي، ليكون بيانها بمثابة جرس إنذار للأطراف المتصارعة داخل اليمن، الذي أصبح غير سعيد، وليطرح تساؤلا «متى تنتهي الحرب اليمنية؟».

بيان منظمة «أنقذوا الإطفال» يأتي بعد أقل من شهر بعد أن تصدرت صورة الطفلة أمل حسين، 7 سنوات، غلاف تقرير لـ«نيويورك تايمز»، نُشِر يوم 26 أكتوبر الماضي، عن مأساة الحرب اليمنية، وعدم اهتمام العالم بما يجري هناك في مقابل قضايا أخرى على الساحة، صورة «أمل» خلقت حالة من الرواج على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت

بيان منظمة «أنقذوا الإطفال» يأتي بعد أقل من شهر بعد أن تصدرت صورة الطفلة أمل حسين، 7 سنوات، غلاف تقرير لـ«نيويورك تايمز»، نُشِر يوم 26 أكتوبر الماضي، عن مأساة الحرب اليمنية، وعدم اهتمام العالم بما يجري هناك في مقابل قضايا أخرى على الساحة، صورة «أمل» خلقت حالة من الرواج على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت بين كافة الأوساط، متعاطفين مع الوضع في اليمن ليتسائل الجميع «متى تنتهي الحرب؟»، لكن بعد مرور 5 أيام، أي يوم 31 أكتوبر، أعلنت «نيويورك تايمز» وفاة أمل جوعا.

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أسوأ أزمة إنسانية في العالم

«مع دخول النزاع عامه الرابع، هناك أكثر من 22 مليون شخص - أي ثلاثة أرباع السكان - بحاجة ماسة إلى المساعدات والحماية، الحرب اليمنية تعتبر أسوأ أزمة إنسانية يشهدها العالم حاليا، الملايين من السكان لا يملكون فرصة الحصول على ماء نظيف للشرب إضافة لوجود تهديد كبير بالكوليرا»، يحذر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في أبريل الماضي، مضيفا: «8 ملايين شخصا لا يعرفون من أين يمكنهم الحصول على وجبتهم التالية، كلما مرت 10 دقائق، يموت طفل دون الخامسة بسبب مرض كان من الممكن تفاديه».

ويوضح جوتيريش: «مع تزايد أعداد من يودون التحكم بنفقات الأسرة، تصاعدت نسبة زواج الأطفال أيضا، حوالي ثلثي الفتيات يتزوجن قبل سن الـ18، والعديد منهن يتزوجن قبل بلوغ سن الـ15»، مشيرا إلى أنه «لم يتم تحصيل أكثر من نصف التمويل الضروري لخطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة أي 2.96 مليار دولار».

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ويذكر: «حوالي نصف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 أشهر إلى 5 سنوات يعانون من نقص شديد بالتغذية»، ويأتي السبب الرئيسي لهذا النقص بالغذاء والدواء والوقود إلى سد الممرات البحرية والجوية والبرية، وذلك بحسب عدد من المنظمات الإنسانية، فيما تقول قوات التحالف إنها تعمل على سد هذه الممرات لإيقاف دخول الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، ولأن الحوثيين يهددون الملاحة البحرية.

مستقبل غامض

«الذهاب إلى المدرسة بات يمثل خطرا على الأطفال، إذ يمكن أن يتعرض الطفل لاحتمال الموت على الطريق، وخوفا على سلامة أطفالهم يختار الكثير من الآباء إبقاء أطفالهم في المنازل»، توضح منظمة «يونيسيف» حجم المأساة، مضيفة: «ما يقرب من نصف مليون طفل يمني تسربوا من المدارس منذ تفاقم الصراع عام 2015 ليصل إجمالي عدد الأطفال خارج المدرسة إلى 2 مليون طفل».

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وذكرت «يونيسيف»، في تقريرها الصادر في شهر مارس الماضي: «لم يتم صرف رواتب الكوادر التعليمية في ثلاثة أرباع المدارس الحكومية منذ أكثر من عام، ما جعل تعليم قرابة 4.5 مليون طفل على المحك، وهناك أكثر من 2500 مدرسة باتت خارج الخدمة ثلثيها تضررت جراء القتال في البلاد، كما تم إغلاق 27% منها، و7% من هذه المدارس تستخدم لأغراض عسكرية أو كمأوى للنازحين».

«جيل كامل من الأطفال في اليمن يواجه مستقبلا غامضا بسبب محدودية أو عدم إمكانية حصولهم على التعليم»، تقول ميريتشيل ريلاينو ممثلة اليونيسيف في اليمن.

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تجنيد وقتل وتشويه





في تقريرها عن «وضع الأطفال في مناطق النزاع المسلح»، أعلنت الأمم المتحدة عن تجنيد واستخدام 842 طفلا، أصغرهم لم يتجاوز سن الـ11، ونسبت 534 (قرابة الثلثين) إلى الحوثيين، و142 حالة إلى قوات الحزام الأمني، و105 حالات إلى القوات المسلحة اليمنية، ما يمثل زيادة كبيرة بالمقارنة مع عام 2016، وغالبية الأطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، وكانت محافظة أبين هي الأكبر عددا من حيث الحالات التي تم التحقق منها (156 حالة).

وأضافت الأمم المتحدة، في تقرير الذي شمل الفترة من يناير إلى ديسمبر 2017، وصدر في يونيو من العام الجاري، أنه تم استخدم الأطفال أساسا في حراسة نقاط التفتيش والمباني الحكومية، وللقيام بدوريات وجلب المياه وحمل الغذاء والمعدت إلى المواقع العسكرية، واستخدم 76 طفلا كمقاتلين، وقتل 31 منهم وتم تشويه 14 آخرين بينما كانوا مرتبطين بأطراف متنازعة، وتشير التقارير إلى أن الحوثيين يستخدمون المدفوعات المالية كحوافز لارتباط الأطفال بالجماعة.

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وتحققت المنظمة من مقتل وتشويه 1316 طفلا (552 قتيلا، و764 تعرضوا للتشويه)، و51% من أولئك الضحايا سقطوا من جراء الغارات الجوية (368 قتيلا، و300 جريح)، والسبب الرئيسي الثاني هو القتال البري، بما في ذلك القصف وإطلاق النار (136 قتيلا و334 جريحا)، تليها المتفجرات من مخلفات الحرب والألغام (27 قتيلا و119 جريحا)، ومن مجموع الإصابات في صفوف الأطفال التي تم التحقق منها نسبت 670 حالة إلى التحالف (370 قتيلا و300 جريح)، و324 حالة إلى الحوثيين (83 قتيلا و241 جريحا).

منع وصول المساعدات





في الوقت الذي يعاني فيه معظم أطفال اليمن من مجاعة ونقص شديد في الغذاء، وثقت الأمم المتحدة، 248 حادث منع وصول مساعدات إنسانية، بما في ذلك تقييد التنقل 161 حادثا، و55 حالة عنف ضد العاملين في تقديم المساعدة الإنسانية وضد الأصول والمرافق المخصصة للعمل الإنساني، و32 حالة تدخل في إيصال المساعدات الإنسانية، ووقعت معظم الحوادث التي تم توثيقها في تعز 60 حالة، و44 في الحديدة، 31 صعدة، ونسب أغلبها إلى الحوثيين 168 حالة، والقوات المسلحة اليمنية 35 حالة، والتحالف 15 حالة.

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وكان الوصول إلى مناطق المواجهات صعبا، وصودفت قيود طيلة 2017 في الموانئ الرئيسية لدخول المعونة الإنسانية، وعقب إطلاق الحوثيين قذائف على السعودية، فرض الائتلاف حصارا تاما، برا وبحرا وجوا، بين 5 و24 نوفمبر 2017، ما أدى إلى منع دخول جميع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية، واستمر حصار جزئي حتى 20 ديسمبر 2017.

مساعي لإيقاف الحرب





في 31 أكتوبر الماضي، دعا وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إلى إنهاء الحرب في اليمن خلال 30 يوما واستبدال المعارك بتسوية سياسية، قائلا إنه «على الأطراف المتحاربة في اليمن التحرك قدما نحو جهود السلام، لا يمكننا القول إننا سنفعل ذلك مستقبلا، نحتاج إلى فعل ذلك خلال الـ30 يوما المقبلة، وأعتقد أن السعودية والإمارات على استعداد للمضي في الأمر».

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وفي 15 نوفمبر الجاري، قالت 3 مصادر لوكالة «رويترز»، إن التحالف بقيادة السعودية أمر بوقف الحملة العسكرية في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية، وذكر مصدر عسكري مؤيد للتحالف، أن قيادة التحالف أصدرت تعليمات للقوات المتواجدة على الأرض في الحديدة، بوقف القتال.

وفي 19 نوفمبر الجاري، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، وقف الهجمات باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ على السعودية والإمارات وحلفائهما، استجابة لطلب من الأمم المتحدة، بعد تزايدت الضغوط الدولية على الأطراف المتحاربة في اليمن لإنهاء الحرب التي أدت إلى سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل ودفع اليمن إلى حافة مجاعة. فهل تنتهي الحرب قريبا؟.