انت الان تتابع بعد ضبط المتهم.. ماذا حدث في كمين العياط فجرًا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٠ ص

الضابط وزملائه

اتشحت مديرية أمن الجيزة بالسواد حزنا على مصرع ضابطين جراء حادث أليم بالطريق الإقليمي بدائرة قسم شرطة العياط، فجر اليوم الأحد، بعدما أطاحت سيارة نقل "جامبو" -تسير بسرعة جنونية- بأفراد الكمين المعين لتأمين الطريق الواقع في نطاق اختصاص فرقة العياط والبدرشين جنوب المحافظة. فور وقوع الحادث، وجه اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد وضبط السائق المتسبب في الحادث.

مصادر أمنية مسؤولة بقطاع جنوب الجيزة، أكدت أنه في أثناء فحص النقيب جمال صلاح الضابط بوحدة مباحث العياط ورئيس نقطة كفر عمار، وملازم أول عمر مجدي الضابط بفرقة العياط والبدرشين لتراخيص سيارة بالطريق الإقليمي، فوجئا بسيارة نقل اصطدمت بهما. وأوضحت المصادر أن الضابطين لفظا أنفاسهما الأخيرة قبل نقلهما إلى