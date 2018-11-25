بعد ضبط المتهم.. ماذا حدث في كمين العياط فجرًا؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٠ ص
الضابط وزملائه
اتشحت مديرية أمن الجيزة بالسواد حزنا على مصرع ضابطين جراء حادث أليم بالطريق الإقليمي بدائرة قسم شرطة العياط، فجر اليوم الأحد، بعدما أطاحت سيارة نقل "جامبو" -تسير بسرعة جنونية- بأفراد الكمين المعين لتأمين الطريق الواقع في نطاق اختصاص فرقة العياط والبدرشين جنوب المحافظة. فور وقوع الحادث، وجه اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتشكيل فريق بحث على أعلى مستوى؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد وضبط السائق المتسبب في الحادث.
مصادر أمنية مسؤولة بقطاع جنوب الجيزة، أكدت أنه في أثناء فحص النقيب جمال صلاح الضابط بوحدة مباحث العياط ورئيس نقطة كفر عمار، وملازم أول عمر مجدي الضابط بفرقة العياط والبدرشين لتراخيص سيارة بالطريق الإقليمي، فوجئا بسيارة نقل اصطدمت بهما. وأوضحت المصادر أن الضابطين لفظا أنفاسهما الأخيرة قبل نقلهما إلى
مصادر أمنية مسؤولة بقطاع جنوب الجيزة، أكدت أنه في أثناء فحص النقيب جمال صلاح الضابط بوحدة مباحث العياط ورئيس نقطة كفر عمار، وملازم أول عمر مجدي الضابط بفرقة العياط والبدرشين لتراخيص سيارة بالطريق الإقليمي، فوجئا بسيارة نقل اصطدمت بهما.
وأوضحت المصادر أن الضابطين لفظا أنفاسهما الأخيرة قبل نقلهما إلى أقرب مستشفى، في الوقت الذي أصيب فيه مهندس يبلغ من العمر 38 سنة بكسر في قاع الجمجمة، وعامل 25 سنة مقيم بالفيوم بكسور بالجسم، نُقلا إلى مستشفى قصر العيني للعلاج.
وعن ماهية الحادث، نفت المصادر وجود شبهة جنائية بقولها: "الحادث عارض وليس إرهابيا"، مشددين على أنه تم ضبط السائق المتسبب في الحادث إذ تم اقتياده إلى جهة التحقيق.
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