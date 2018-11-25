انت الان تتابع 23 ديسمبر.. الحكم في طعون بديع بـ«أحداث بني سويف» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:تهامى البندارى ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٥ ص
حددت، اليوم الأحد، محكمة النقض، جلسة 23 من ديسمبر المقبل، للحكم في الطعن المقدم من 96 متهما في مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين السجن المؤبد والمشدد، قضت محكمة جنايات بني سويف، والمنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة بطرة، في وقت سابق، بالسجن المؤبد لمرشد الإخوان، محمد بديع، و3 آخرين، كما عاقبت 12 متهما بالسجن المؤبد غيابيا، والسجن المشدد 15 سنة لـ77 متهما، وانقضاء الدعوى للمتهم سيد إبراهيم لوفاته، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف بني سويف".
استمعت المحكمة على مدار جلسات عدة لمرافعة دفاع المتهمين، ودفع محمد طوسون، محامى محمد بديع ببطلان التحقيقات التى تمت مع المتهمين لمخالفتها المادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، وكذا انعدام قرار وزير الداخلية رقم 475 لسنة 2011 بإنشاء جهاز الأمن الوطنى لعدم نشره فى الجريدة الرسمية. ودفع «طوسون»
ودفع «طوسون» محامي "بديع" بانعدام التحريات المرفقة بأوراق القضية والتي حررها ضباط الأمن الوطني، ودفع كذلك ببطلان شهاداتهم كونها وقعت خارج الاختصاص المكاني لمأمور الضبط القضائي.
المحامي العام لنيابات بني سويف، أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة، وعبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، وعبد الرحمن شكري أعضاء مجلس الشعب السابقون، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالتحريض على أحداث العنف التى وقعت بالمحافظة.
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