انت الان تتابع شلل مروري بسبب انفجار ماسورة مياه بطريق الواحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٠ ص

أرشيفية

يشهد طريق الواحات بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة، كثافات مرورية مرتفعة بسبب كسر ماسورة مياه على طريق الواحات في اتجاه الفيوم، وبحسب مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، فقد تسبب ذلك في ظهور كثافات مرورية، وانتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور، وتم إخطار محافظة الجيزة لإصلاح الكسر. ودفعت الإدارة العامة للمرور، بعدد من الخدمات لسحب الكثافات وتنظيم الحالة المرورية نتيجة الكسر المفاجئ فى الماسورة، كما شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم، انتظاما بحركة المرور وسط وجود أمنى فى الشوارع والميادين.

انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، في الوقت الذي شهد فيه كوبري أكتوبر وميادين روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد انتظاما بحركة السيارات. وظهرت الكثافات والاختناقات المرورية، بطريق كورنيش النيل بداية من المظلات فى اتجاه ميدان التحرير، والتى وصلت إلى حد توقف السيارات