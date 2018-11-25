مران الأهلي.. انتظام سليمان وزكريا وغياب أزارو

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠١ ص
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية صباح اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة، وذلك استعدادًا لخوض مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل في إطار الجولة السادسة عشرة بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وستجمعهما على استاد السلام الدولي، وانتظم مؤمن زكريا، لاعب الفريق في المران الجماعي، بعدما تم تغريمه من قبل مسئولي القلعة الحمراء، لاعتذاره بشكل متأخر عن عدم حضور مران أمس، وهي العقوبة التي تم إبلاغ الجناح الدولي بها بشكل رسمي.
كما شهد المران الظهور الأول لعادل مصطفى مدرب الفريق المساعد الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين، وقاد تدريبات خاصة للثلاثي أحمد حمدي وعمار حمدي وأحمد ياسر ريان، وأدى الثلاثي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب. وانتظم وليد سليمان، لاعب الأهلي في المران بعد أن كان اللاعب قد تغيب عن المران الجماعي أمس؛ بسبب
كما شهد المران الظهور الأول لعادل مصطفى مدرب الفريق المساعد الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين، وقاد تدريبات خاصة للثلاثي أحمد حمدي وعمار حمدي وأحمد ياسر ريان، وأدى الثلاثي تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب.
وانتظم وليد سليمان، لاعب الأهلي في المران بعد أن كان اللاعب قد تغيب عن المران الجماعي أمس؛ بسبب الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية، حيث اكتفى أمس بأداء تدريبات استشفائية في الجيم.
في الوقت الذي واصل فيه المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق غيابه عن تدريبات الكرة؛ بسبب إصابته بتورم في وجه القدم، وأدى تدريبات خفيفة في الجيم، وأعقبها تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني.
وكان خالد محمود طبيب الفريق قد أكد أن أزارو أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت سلامة وجه قدم اللاعب الذي يعاني فقط من تورم.
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