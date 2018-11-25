انت الان تتابع لعشاق الرمان.. 3 طرق لتقشيره في 30 ثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:آية أشرف ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ ص

الرمان من الفواكه الشتوية التي يعشقها الكثير منا، خاصة أنه غني بالفيتامينات والمعادن، وله تأثير مفيد في حالة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والتهاب المفاصل وغيرها، وله فوائد جمالية، حيث يدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية المفيدة لبشرتك، والتي تساعدك على الحماية من التجاعيد والتخلص من تشققات الشفاه، لكن المشكلة التي تواجه الكثير من عشاقه، هي كيفية تقشيره، وفي السطور التالية نساعدك بوصفات سهلة لتقشير الرمان دون تلطخ ملابسك أو هرس حباته اللذيذة..

الطريقة الأولى يمكنك شق الرمانة إلى نصفين ووضعهما في إناء به ماء ثم افرطي حب الرمان داخل الماء. وفي النهاية نصفي الحب ونضعه في الطبق الذي سنأكل منه الرمان. الطريقة الثانية يتم الضغط بقوة على الرمانة مع جرها ذهابا وإيابا على الطاولة مثلما نفعل مع الليمونة. وبعدها قسمي الرمانة إلى نصفين. ونأخذ