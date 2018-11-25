الان تتابع العراق.. مقتل وجرح 13 شخصا في محافظتي واسط وذي قار والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

لقي ستة أشخاص مصرعهم بينما أصيب سبعة آخرون بجروح، بينهم شرطي، في محافظتي واسط، وذي قار العراقيتين، بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف الشديدة.

ففي محافظة واسط، التي تبعد 160 كلم جنوب شرق بغداد, لقي ستة أشخاص مصرعهم, نتيجة انهيار منازلهم عليهم بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت على المحافظة خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان محافظ واسط، أعلن عن استنفار جميع أجهزة الحكومة المحلية لمواجهة السيول والأمطار الغزيرة, داعيًا في بيان الأهالي إلى الاطمئنان، مؤكدًا السيطرة على الموقف.

وضربت عاصفة شديدة، مساء أمس، محافظة ذي قار جنوب العراق, مما أدى إلى جرح سبعة من منتسبي الشرطة المحلية, وإلحاق أضرار مادية بعدد من الأبنية والسيارات.