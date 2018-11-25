الان تتابع قادة دول الاتحاد الاوروبي يصادقون على الخروج البريطاني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
صادق قادة الاتحاد الأوروبي، المجتميعن الآن في بروكسيل، رسميا، على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد المعروف باسم “بريكست”.
وكانت الحكومة البريطانية برئاسة تيريزا ماي شهدت انقساما حادا واستقالات، على خلفية مسودة مشروع الانفصال الذي دعمته رئيسة الوزراء.
كما وقفت إسبانيا، الأسبوع الماضي، في وجه رغبة بريطانيا، مهددة بالتصويت ضد “بريكست” إذا لم تعطيها بريطانيا حق مناقشة مستقبل جبل طارق، ولكن تم التوصل إلى اتفاق بين القادة قبيل انعقاد الاجتماع.
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