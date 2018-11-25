الان تتابع بريطانيا وإسبانيا تتوصلان لاتفاق.. “جبل طارق” مقابل “بريكست” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

أنقذ اتفاق، جرى التوصل إليه في اللحظات الأخيرة، للوفاء بمطالب إسبانيا بأن يكون لها دور في مستقبل جبل طارق بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قمة الاتحاد التي ستعقد اليوم الأحد، وفق الموعد المقرر من أجل تمرير اتفاق بشأن الانفصال البريطاني “بريكست”.

وقبيل عقد القمة بساعات، تم الاتفاق مع إسبانيا لسحب تهديدها بالفيتو في القمة الأوروبية بعد الاستجابة لمطالبها حول جبل طارق.

والتقت ماي، برئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ورئيس القمة دونالد توسك، مساء السبت، لتلقي تطمينات بأن الأمور ستسير بيسر، بعدما سحب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيز، تهديده باستخدام الفيتو، بعد أن قدم مسئولون من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضمانات خطية لمدريد.

وأبلغ سانتشيز الصحفيين قائلا: “تلقينا ضمانات كافية لكي نتمكن من التوصل إلى حل لصراع استمر لأكثر من 300 عام بين المملكة المتحدة وإسبانيا”، وذلك بعد استمرار المحادثات مساء السبت في بروكسل.

وقال متحدث باسم يونكر، إن الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه “عادل للمملكة المتحدة، وعادل للاتحاد الأوروبي”، بينما قال توسك “الأصدقاء سيظلون أصدقاء حتى النهاية”.

وقالت ماي، مساء أمس، في بروكسل: “سنتفاوض دائما بالنيابة عن العائلة البريطانية بأكملها بما في ذلك جبل طارق… عملنا سويا بشأن قضايا الانسحاب فيما يتعلق بجبل طارق على نحو بناء وعاقل”.

وخلال القمة صباح يوم الأحد، سيُطلب من زعماء الاتحاد الأوروبي، البالغ عددهم 27، الموافقة على إعلان يستثني بشكل خاص جبل طارق من المعاهدات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وسيفتح الاتفاق المجال أمام احتمال أن تتفاوض لندن مع مدريد بشأن اتفاقات تخص جبل طارق.

وتمكنت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق الخميس حول “الإعلان السياسي” الذي يحدّد إطار علاقاتهما في مرحلة ما بعد بريكست، خصوصاً على المستوى التجاري.

وكانا قد توصلا إلى اتفاق حول “معاهدة انسحاب” المملكة المتحدة وهي وثيقة مؤلفة من 600 صفحة، تفصل الروابط التي أقيمت خلال أكثر من أربعين عاما.

وإذا تمكن القادة الأوروبيون في قمة اليوم من إقرار اتفاق شامل، يتعين أن يصادق البرلمانان الأوروبي، والبريطاني على اتفاق الانفصال قبل 29 مارس 2019، الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.