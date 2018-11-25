شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد يطالب برفع وعى المجتمع بحقوق المرأة فى اليوم العالمى للمكافحة ضد العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منال العبسى، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، أن إحياء العالم لليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، بمثابة دق ناقوسًا، للاهتمام بتحسين أوضاع المرأة، ومجابهة كافة أشكال العنف ضدها.

وأضافت "العبسي" فى بيان لها اليوم: "نحن بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لحماية المرأة من العنف الذى تتعرض له بكافة أشكاله وصوره سواء كان نفسيا أو جسديا"، مشيرة إلى أهمية رفع الوعى المجتمعى بحقوق المرأة، وكيفية التصدى لأشكال العنف ضدها من خلال الوسائل والقنوات المشروعة.

وأوضحت رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، أن هناك حاجة لتقديم كافة وسائل الدعم النفسى والقانونى للفتيات اللاتى يتعرضن للعنف أو التحرش داخل المدارس، منوهة إلى أهمية مواصلة الحملات التوعوية للفتيات داخل المدارس وكذلك المعلمين وأولياء الأمور.

وأشادت "العبسي" بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى التصدى لكافة أشكال العنف والتحرش ضد المرأة والتى تستهدف كشف ممارسات العنف والتصدى لها، بالطرق القانونية.

وطالبت رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، بالقضاء على هذه المشكلة ينبغى تضافر الجهود الحكومية والمدنية، للوقوف على الأسباب ووضع الحلول المناسبة لها سواء من الناحية القانونية، أو الاجتماعية أو التركيز على الشق التربوى والثقافة العامة للمجتمع.

وأشارت الدكتورة منال العبسى، إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم المرأة، وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية، وذلك من خلال خطوات فعلية، ومنها تمكينها من الوصول إلى المناصب القيادية فى الدولة وتأكيده على أهمية دورها وأولويته فى رؤية مصر 2030.