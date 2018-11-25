رئيس المفوضية الأوروبية يصف بريكست بـ"المأساة"

وصف رئيس ​المفوضية الأوروبية​ ​جان كلود يونكر​ خروج ​المملكة المتحدة​ من ​الاتحاد الأوروبي​ بـ"المأساة". ولدى وصوله إلى ​بروكسل​ للمشاركة في القمة الأوروبية التي يفترض أن تصادق على اتفاق ينظم خروج ​بريطانيا​ من التكتلـ قال يونكر "إنه يوم حزين. خروج بريطانيا، أو أي دولة أخرى، من الاتحاد الأوروبي لا يدعو للابتهاج ولا للاحتفال، إنها لحظة حزينة إنها مأساة".

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