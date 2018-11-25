"داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم على بلدة في صحراء جنوب ليبيا

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته "داعش" عن "هجوم على بلدة في صحراء جنوب ليبيا قال أحد السكان إنه أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وخطف آخرين".
وأعلن "داعش" مسؤوليته في بيان عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له، لافتا الى إن "29 شخصا إما قتلوا أو أصيبوا في الهجوم الذي وقع".
واشار مصدر عسكري لـ"رويترز" الى إن "المهاجمين سيطروا على نقطة شرطة في بلدة تازربو شمالي الكُفرة إلى أن تمكن السكان من طردهم".
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