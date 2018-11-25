خامنئي: طريقة تعامل ترامب مع حكام السعودية هي إهانة للشعب السعودي وللمسلمين

لفت المرشد الإيراني الأعلى ​علي خامنئي​ خلال لقائه المشاركين في مؤتمر الوحدة الإسلامية إلى أن "هناك تيار مقاومة يواجه الظلم في العالم"، مشيراً إلى ان "نصيحتنا لحكام الدول ​الاسلام​ية العودة الى ولاية الاسلام لان ولاية ​اميركا​ والطواغيت لا تفيدهم".

وأشار إلى أن "الرئيس الامتيركي ​دونالد ترامب​ الثرثار وصف حكام ​السعودية​ بالبقرة الحلوب"، لافتاً إلى أنه "اذا كان حكام ال سعود لا تزعجهم هذه الاهانة فإلى الجحيم لكنها موجهة للشعب السعودي ولشعوب المنطقة"، معتبراً أن "طريقة تعامل ترامب مع حكام السعودية هي إهانة للشعب السعودي وللمسلمين".

وأكد أنه "يتوجب على ​الرياض​ أن تكون على يقين كامل بأن النصر سيكون حليف اليمنيين"، مشيراً إلى ان "اليمنيين يتعرضون لإبادة بشعة بفعل الحرب السعودية المدعومة أميركيا".

وشدد خامنئي على أن "عقوبات ​واشنطن​ فشلت وستفشل وسنتصدى لأي تهديدات أميركية وإسرائيلية"، مشيراً إلى أن " أميركا اليوم أضعف في المنطقة مما كانت عليه قبل 10 سنوات مضت"، معتبراً أن " أميركا ترتكب اليوم حماقة بتهديدها للشعب الإيراني".