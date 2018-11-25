الجيش: زورق حربي تابع للعدو الاسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

أفادت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ البيان بأن "زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم بتاريخ 24/11/2018 عند الساعة 10.45، على خرق ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، لمدة 15 دقيقة ولمسافة حوالى 365 متراً وتجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

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