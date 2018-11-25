أبي خليل:ندعو الحريري للاعتراف بوجود الآخرين الذين يمتلكون حيثية معينة

اشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال ​سيزار أبي خليل​ في حديث اذاعي الى أن " هناك عقد يجري العمل على حلها في موضوع تشكيل ​الحكومة​ ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ لم يخرج من المسعى انما وضع الامور في نصابها وأدى الى تهدئة التوتر الذي كان قائماً في الإعلام بين الافرقاء وهو امر يسهل ايجاد حل"، مضيفا: "ندعو رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ للاعتراف بوجود الآخرين الذين يمتلكون حيثية معينة مقابل طرف آخر يجب ان يعالج مشروعيته السياسية من حيث عدم الانتظام وعدم الحضور الى الاستشارات بكتلة موحدة"، مؤكدا أننا "لا نقبل أن ينكسر الحريري سياسياً ونأمل ان يتلقف الجميع الجو التسهيلي لمسعى باسيل".

ورأى أن " ثمة عدة مشاريع تنتظر الحكومة لان حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها اطلاق المشاريع والتيار ليس جزءً او طرفاً من المشكلة الحالية بل قدم التنازلات اللازمة ل​تشكيل الحكومة​ وندعو الاطراف المعنية لإيجاد الحلول التي لا تكون على حساب آخرين ومعالجة المشكلة حيث هي".