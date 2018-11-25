مصادر الشرق الأوسط: معظم النازحين السوريين لا يمكنهم العودة إلى قراهم

أوضحت مصادر اللجنة اللبنانية المعنية بمتابعة ملفّ ​النازحين السوريين​ مع الجانب الروسي، عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "الترجمة العملية للمبادرة الروسية مرتبطة بمدى تجاوب الأميركيين معها"، متوقعة أن يتم "ربط أزمة ​النزوح​ بالحلّ السياسي، وفق ما يرتئي الأميركيون والأوروبيون الذين لا تتوفر لديهم ضمانات عن عودة آمنة للنازحين"، مؤكدة أن "معظم النازحين لا يمكنهم العودة إلى قراهم ومدنهم المدمرة، ولأن إعادة الإعمار معلّقة على حبال الحلّ السياسي".

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