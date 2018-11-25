أقام السفير اللبناني في فرنسا رامي عدوان حفل استقبال لمناسبة اليوبيل الماسي للاستقلال في مبنى السفارة، في حضور النائبين ماريو عون وزياد حواط، النائب السابق ناجي غاريوس وعدد كبير من ابناء الجالية اللبنانية في فرنسا.
وتحدث عدوان في كلمة له عن معنى الحرية والكرامة والتنوع التي طالما تمتع بها لبنان، وعن قدرة اللبنانيين على تحدي الصعاب في احلك الظروف.
وللمناسبة عينها، أقامت القنصلية اللبنانية في مارسيليا حفل استقبال في حضور السفير عدوان وابناء الجالية.
شكرا لقرائتكم خبر عن سفير لبنان في فرنسا أقام حفل استقبال لمناسبة اليوبيل الماسي للاستقلال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .