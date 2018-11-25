سفير لبنان في فرنسا أقام حفل استقبال لمناسبة اليوبيل الماسي للاستقلال

أقام السفير ال​لبنان​ي في ​فرنسا​ رامي عدوان حفل استقبال لمناسبة اليوبيل الماسي للاستقلال في مبنى السفارة، في حضور النائبين ​ماريو عون​ و​زياد حواط​، النائب السابق ​ناجي غاريوس​ وعدد كبير من ابناء الجالية اللبنانية في فرنسا.

وتحدث عدوان في كلمة له عن معنى الحرية والكرامة والتنوع التي طالما تمتع بها لبنان، وعن قدرة اللبنانيين على تحدي الصعاب في احلك الظروف.

وللمناسبة عينها، أقامت القنصلية اللبنانية في مارسيليا حفل استقبال في حضور السفير عدوان وابناء الجالية.