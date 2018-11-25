من هم الـ7 أساقفة الجدد الذين رسمهم البابا تواضروس اليوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قداس رسامة وتجليس عدد من الأساقفة الجدد على إيبارشيات الكنيسة الأرثوذكسية.

و ينشر مصراوي أبرز المعلومات عن كل أسقف.

* الأنبا إسحق أسقفًا لإيبارشية طما وتوابعها

دخل الأنبا إسحق دير الأنبا بيشوي عام ١٩٩٥، وترهبن عام ١٩٩٧، وصار أسقفًا مساعدًا مع الأنبا أبرآم عام ٢٠١٤

خدم قبل الرهبنة وبعدها في الإمارات قبل خدمته في الفيوم وصار أسقفاً لطما بعد أن زَكَّاه مجمع الآباء كهنة طما.

* الأنبا ماركوس أسقفًا لدمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة دميانة

قدِم الأنبا ماركوس من دير الشهيد العظيم مارمينا بمريوط، ونال الرهبنة عام ١٩٩٧، وصار أسقفًا عام ٢٠١٤ خدم في القاهرة في حدائق القبة واختاره مجمع كهنة كفر الشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة

* القمص مرقس الأبنوبي أسقفا للوادي الجديد والواحات

رسم باسم الأنبا أرسانيوس، وهو راهب من دير مارمينا المعلق بجبل أبنوب.

التحق بالدير عام ٢٠٠٤ وترهبن عام ٢٠٠٦ وكان امينًا للدير من عام ٢٠١٢ حتي الآن، ثم اختير لإيبارشية الوادي الجديد والواحات وسيحمل اسم الأنبا أرسانيوس.

* القمص ساويروس آفا مينا أسقفًا عاما

ترهب عام ١٩٨٧ في دير الشهيد مارمينا بمريوط وكانت خدمته في الدير مسؤول عن جسد القديس ساويروس الأنطاكي.

صار أسقفًا عامًا، يخدم في بعض الأديرة الجديدة التي تحتاج لإشراف باعتبارها أديرة جديدة ليس بها آباء شيوخ وسيحمل اسم الأنبا ساويروس.

* القمص مكسيموس آفا موسى أسقفا عامًا

هاجر مع أسرته للولايات المتحدة الأمريكية وعمره سنتين.

حاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة ماك جيل مونتريال بكندا وصار مهندس تصميم كهرباء ثم بعد ذلك ترهب بدير السيدة العذراء والأنبا موسي عام ٢٠١١ وسيحمل اسم جريجوري أو غريغوريوس.

* القمص بيشوي آفا موسى أسقفًا عامًا

ولد في الولايات المتحدة الأمريكية من دير الأنبا موسى في تكساس - جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، ونظرًا لكبر الإيبارشية اختاره الأنبا يوسف أسقف الايبارشية ليكون مساعد له.

حاصل على بكالوريوس علم نفس واجتماع من جامعة رودجز في الولايات المتحدة الأمريكية وترهب عام ٢٠٠٩ له خدمات كثيرة وسيحمل اسم بيزل أي باسيليوس أو باسيلي.

*القمص بولس المحرقي أسقفًا عامًا

ترهبن عام ٢٠٠٣ في دير السيدة العذراء بالمحرق وكان مسؤولاً عن مباني الدير لكونه مهندس.

ومنذ عامين خدم في أسقفية الخدمات العامة من يناير عام ٢٠١٧ وصار مسؤلًا عن برامج التدريب، وسيحمل اسم ميخائيل وسيصبح أسقفًا عامًا في أحد أحياء القاهرة.