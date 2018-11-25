بالصور.. الشبورة الكثيفة تغطي شوارع وطرق القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- محمود بكار:

غطت شبورة مائية كثيفة اليوم الأحد، معظم الطرق في القاهرة والمحافظات، ومحطات مترو الأنفاق ما أدى لانخفاض الرؤية الأفقية.

وتتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ، تتمثل في سقوط أمطار غزيرة، والشبورة المائية على الطرق خاصة في الساعات الأولى من الصباح والمتأخرة من الليل.​