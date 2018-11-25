اليوم.. "مدبولي" يجتمع بوزيري الصحة وقطاع الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، في معرض القاهرة الدولي للاتصالات الدورة 22، في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر بمركز مصر، للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
ويعقب ذلك اجتماع رئيس الوزراء بوزيري الصحة والسكان وقطاع الأعمال؛ لبحث كل الملفات بكل وزارة.
كما يلتقي رئيس الوزراء بسكرتير عام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ لبحث ما يتعلق بدعم قدرات الدول النامية في مجالات التجارة والتنمية.
كما يتوجه رئيس الوزراء مساء اليوم لحضور احتفالية مؤسسة الأهرام بمئوية الشيخ زايد.
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