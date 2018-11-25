"الإحصاء": 10.2% زيادة في أعداد خريجي التعليم العالي عام 2017

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2017.

وأوضحت نشرة الجهاز، مجموعة من المؤشرات بالنسبة لخريجي التعليم العالي وكذلك بالنسبة لخريجي الدرجات العلمية العليا.

التعليم العالي

بلغ عدد خريجي التعليم العالي عام 2017 نحو 537 ألف مقابل 488 ألف خريج عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 10.2%، ويرجع ذلك إلى الزيادة في عدد الكليات والمعاهد العليا الخاصة.

كما بلغ عدد خريجي الجامعات الحكومية عام 2017 نحو 368 ألف خريج بنسبـة 68.4% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 324 ألف خريج عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 13.3%.

ووصل عدد الخريجين من الجامعات الخاصة عام 2017 إلى 22 ألف خريج، بنسبة 4.2% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 17 ألف خريج عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 33.4%.

وبلغ عدد الخريجين من المعاهد العليا الخاصة عام 2017 نحو 92 ألف خريج بنسبة17.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 88 ألف خريج عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها4.0 %.

كما ارتفع عدد خريجي الأكاديميات إلى 7 آلاف في عام 2017 بنسبة 1.3% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 6 آلاف خريج عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 14.4%.

ووصل عدد خريجي المعاهد الفنية في 2017 (حكومية - خاصة) إلى 49 ألف خريج، بنسبة 9.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 52 ألف خريج عام 2016 بانخفاض بلغ نسبته 6.6%.

كما بلغ عدد الخريجين في مجال الأعمال والإدارة والقانون 171 ألف خريج، بنسبة 31.7% من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها الفنون والعلوم الإنسانية بـ79 ألف خريج بنسبة 14.7% ثم مجال الهندسة والتصنيع والبناء بـ58 ألف خريج بنسبة 10.7%، يليها مجال الصحة بـ55 ألف خريـج بنسبة 14.4%.

ووصل عدد الخريجين من الوافدين إلى 6 آلاف بنسبة 1.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي عامي (2016 - 2017) على التوالي.

الدرجات العلمية العليا

أوضح تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وجود 235 ألف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية منهم (62.2% للدبلوم - 27.6% للماجسـتير - 10.2% للدكتوراة).

وبلغ عدد الدرجات العلمية (دبلوم - ماجستير - دكتوراة) التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية والأجنبية عام 2017 نحو 108 ألف درجة، مقابل 158 ألف درجة علمية عام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 31.6%.

وحقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2017 بعدد 51 ألف درجة علمية بنسبة 47.1%، يليها مجال الأعمال والإدارة والقانون بـ26 ألف درجة علمية بنسبة 24%، ثم مجال الصحة والرفاه بـ12 ألف درجة علمية بنسبة 11.5%، بينما مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حقق المرتبة الأخيرة بـ221 درجة علمية بنسبة 0.2٪ من إجمالي الدرجات التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2017.

كما حققت جامعة أسيوط المرتبة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2017 بعدد 9.8 ألف درجة علمية بنسبة 9.1%، يليها جامعة الإسكندرية بـ8.5 ألف درجة علمية بنسبة 7.9% ثم جامعة طنطا بـ8 آلاف درجة علمية بنسبة 7.5%، يليها جامعة المنوفية بـ7.9 ألف درجة علمية بنسبة 7.3%.

وكشف التقرير عن حصول المصريين على 203 درجـة علمية من الجامعات الأجنبية بنسبة 0.2% من الإجمالي عام 2017.

وحققت اليابان المرتبة الأولى بين الجـــامعات الأجنبية التي حصل المصريون منها على درجـــات علمية عام 2017 بعدد 29 درجة علمية بنسبة 14.3%، يليها أمريكا بـ27 درجة علمية بنســبة 13.3% ثم ألمانيا بـ26 درجة علمية بنسبة 12.8% من الإجمالي.

وبلغ إجمالي عدد الوافدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 1628 وافدًا عام 2017 مقابل 1780 وافدًا عام 2016 بانخفاض بلغ نسبته 8.5%.