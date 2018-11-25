عميدة "الدراسات الإسلامية": منهج الأزهر يحرص على وحدة المسلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

تصوير- علاء أحمد:

قالت الدكتورة اعتماد عبدالصادق، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر بمدينة نصر، إن منهج الأزهر يقوم على صحيح المنقول والمعقول، والحرص على وحدة المسلمين انطلاقا من الشريعة، متابعة: "لم يكن بدعا أن تكون جامعة الأزهر في العصر الحديث قبلة العلوم الدينية".

وأضافت خلال كلمتها في افتتاح مؤتمر "الفكر المقاصدي في العلوم الإسلامية والعربية"، الذي بدأت فعالياته صباح الأحد، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الأزهر الشريف هو المؤسسة التعليمية الدعوية الكبرى، والمعني بحفظ التراث والحضارة العربية، ويعمل على تقدم الآداب والعلوم والفنون وتأهيل عالم الدين.

وأشارت إلى أن مهمة العلماء لم تكن سهلة لدفع الشرور عن الأرض، وسلاحهم هو الفهم الثاقب للشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن المنهج الأزهري مأمون، ومقاصد العلوم ما هي إلا ما أراده الله تعالى.