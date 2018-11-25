مرور القاهرة.. إعادة فتح كوبري أكتوبر بعد انتهاء أعمال إصلاح فواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بأنه تم إعادة فتح كوبري أكتوبر، وذلك عقب الانتهاء من أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبري، وسط انتشار الخدمات المرورية على أن تجرى أعمال أخرى بنهاية اﻷسبوع الجاري.

كانت إدارة المرور أعلنت عن أعمال رفع كفاءة الكوبري لتسهيل حركة سير السيارات، مع غلق جزئي لكوبري 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، وقامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.