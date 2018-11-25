أسماء الضحايا والمصابين في غرق "معدية البحيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم:

حصل "مصراوي" على أسماء ضحايا ومصابي انقلاب معدية "كوم شريك"، في مياه ترعة الرياح التوفيقي بالبحيرة، صباح اليوم الأحد.

والضحايا هم وعددهم خمسة "داليا السيد عبدالرحمن، غزة محمد عيد، عبدالرحمن رضا شعير، محمد السيد حسانين، عبدالكريم بسيوني محمد يوسف"، أما المصابون هم: "إبراهيم رمضان، حسام العربي، أحمد جمعة، محمود مسعد، سامية عبدالتواب، أسماء رمضان، عايدة العمروسي، نرمين خالد، منار عبدالفتاح، لوزة القصاص، رانيا عبدالحميد، ابتسام الجمل، هدية الشناوي، لوزة عبدالحميد، محمود عبدالمعطي، نادية اللمعي، أميرة الحلواني"، ونقلوا إلى مستشفيات البحيرة والمنوفية.

وتلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بانقلاب معدية كوم شريك بين محافظتي البحيرة والمنوفية، في مياه ترعة الرياح التوفيقي بنطاق مركز كوم حمادة.

وأنقذ رجال الإنقاذ النهري، 17 شخصًا وانتشلوا 5 جثث، وتم نقل المصابين والضحايا لمستشفيات البحيرة والمنوفية.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.