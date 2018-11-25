قيادي بـ"مستقبل وطن" يطالب "المشروعات الصغيرة" بتنظيم ورش عمل للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

طالب المهندس عبدالحميد الهواري، أمين العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن في محافظة الجيزة جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتنظيم ورش عمل وندوات تعريفية بالجهاز وتمويله لمشروعات الشباب بفائدة قليلة في الجامعات والمعاهد بالإضافة لمراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال الهواري، في بيان، اليوم الأحد، إن الجهاز حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وساعد الكثير من الشباب في تحقيق أحلامهم بامتلاك مشاريع كبيرة من خلال تمويل هذه المشروعات، ولكن على الرغم من ذلك هناك الكثير من الشباب ليس لديهم أفكار لمشروعات أو لديهم معلومات عن طريقة التقدم للحصول القروض.

وأوضح الهواري، أن تنظيم مثل هذه الندوات وورش العمل سيعمل على توعية الشباب في الجامعات ومراكز الشباب بدور الصندوق، كما سيعمل على زيادة رغبتهم في إنشاء مشاريع خاصة بهم تساهم في حل مشكلة البطالة خاصة وأن هذه المشاريع ستحتاج لعمالة أخرى.

وأشار الهواري، إلى ضرورة استعانة مسئولي الجهاز في هذه الورش بأصحاب المشروعات الممولة منه والتي حققت نجاحًا كبيرًا حتى تشرح لطلبة الجامعات قصص نجاحهم وهو ما يعطي ثقة لدى الطلبة، مضيفًا أن مصر في حاجة لنشر ثقافة العمل الحر وتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة في ظل تزايد أعداد الخريجين سنويًا وثبات عدد الوظائف الحكومية.