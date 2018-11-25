رئيس "المحطات النووية": مشروع الضبعة الأكبر في تاريخ مصر المعاصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن مشروع الضبعة أكبر مشروع في تاريخ مصر المعاصر.

وأضاف الوكيل، خلال كلمته بمنتدى موردي الصناعات النووية، الأحد، أن المنتدى هو الأول بمصر ويهدف إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة كهرباء الضبعة النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية في أنشطة تنفيذ المشروع؛ تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية في مصر والارتقاء بمستويات الجودة في الصناعات المصرية.

وأوضح الوكيل، أن الاتفاق مع الجانب الروسى على أن تكون نسبة المشاركة المحلية من 20 - 25 % للوحدة الأولى والثانية يزداد تدريجيا لتصل إلى 30% للوحدة الثالثة والرابعة؛ ولتحقيق ذلك كان لابد من تعريف الشركات للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع العملاق.