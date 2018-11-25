جنود صوماليون: قطر وإيران سبب رئيسي لما تعيشه بلادنا من أزمات

أكد جنود صوماليون، أن قطر وإيران سبب رئيسي لما تعيشه بلادهم من أزمات.

وكشف جنود صوماليون، أن نظام الحمدين القطري يستغل الآلاف من الشباب الصومالي الفقراء، لتجنيدهم في الجيش القطري، بمعاونة نظام الرئيس محمد عبدالله فرماجو.

وأوضح الجنود، في رسالة وجّهوها لشباب بلادهم، عبر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع، أن عمليات التجنيد للجيش القطري، والتي تتم عبر وسطاء من حكومة فرماجو، تنطوي على احتيال ومتاجرة بأرواح الشباب.

وحسب متابعة "الخليج 365" لوسائل إعلام أضافوا: «يقومون باستغلال الشباب الفقراء عبر خداعهم بأنهم سيتقاضون 3 آلاف دولار راتباً شهرياً، وبعد وصولهم للدوحة يجدون أن رواتبهم لاتتعدى ال3 آلاف ريال قطري».

وقال أحد الجنود الصوماليين، إن «أكثر من 400 جندي صومالي أعلنوا تمردهم على الجيش القطري، رافضين العمل في صفوفه»، مضيفاً «يطلبون من الشباب الصومالي أن يكون جزءاً من الجيش لتنفيذ مغامرات النظام القطري، وهذا الأمر مرفوض بالنسبة لنا».

وذكر أن مئات الشباب يتعرضون لضغوط وتعذيب نفسي أثناء فترة التدريب في قطر والتي تتجاوز ال8 أشهر، مشيراً إلى أن النظام القطري مسؤول عن العمليات الإرهابية التي زادت وتيرتها مؤخراً في الصومال.

وأوضح الجندي أن الدوحة تجند الشباب العاطلين عن العمل ليتحولوا لإرهابيين، قائلاً «قطر وإيران سبب رئيسي لما تعيشه بلادنا من أزمات، فلماذا يطلبون منا أن نموت من أجل إرهابهم ومغامراتهم؟».

يذكر أن فهد الياسين مدير مكتب قناة الجزيرة السابق ونائب رئيس جهاز الاستخبارات الصومالي، يعمل منذ وصول فرماجو إلى السلطة على تنفيذ أجندة قطر في الصومال، وقام باستبعاد عناصر وطنية من جهاز الاستخبارات، وفتح التجنيد لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وعناصر حركة الشباب المتشددة والموالية لتنظيم القاعدة.

وكان الياسين قد ساعد سلطات قطر على تهريب 12 غزالاً من فصيلة نادرة تحرم القوانين المحلية تصديرها إلى الخارج.

ويرى مراقبون لشؤون منطقة القرن الإفريقي أن المصالحات التاريخية التي شهدتها المنطقة بين إثيوبيا وإريتريا من جهة، وبين جيبوتي وإريتريا من جهة أخرى، أنهت ما دأبت عليه دول المنطقة منذ عقدين من الزمن، من قطيعة فيما بينها، والدخول في أحلاف على خلفية نزاعات حدودية وخلافات تاريخية موروثة عن الحقبة الاستعمارية، متمثلة في التنوع الإثني والصراعات الدولية والإقليمية في شرق إفريقيا والبحر الأحمر.

وقالوا إن هذه المصالحات هزمت مخططات نظام الحمدين الإرهابي الخبيثة التي تستهدف الصيد في الماء العكر والتفرقة بين شعوب القرن الإفريقي، وأضافوا أن من مصلحة الصومال وشعبه الانخراط في هذه المصالحات.