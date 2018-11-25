الإعلان عن موعد عقد اجتماع مشترك لمجلس وزراء السياحة والثقافة العرب

أعلنت دينا الظاهر مدير إدارة السياحة والنقل بجامعة الدول العربية، عن موعد عقد اجتماع مشترك لمجلس وزراء السياحة والثقافة العرب.

ووفق متابعة "الخليج 365"، فإن الظاهر ذكرت، أنه تقرر عقد اجتماع مشترك لمجلس وزراء السياحة والثقافة العرب بمكتبة الإسكندرية ١١ ديسمبر المقبل، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الدول العربية في مجال السياحة الثقافية واعتماد السياحة محركا رئيسا للتعريف بالتراث الثقافي العربي وركيزة أساسية للمحافظة عليه واستثماره وتطويره وإبراز الامكانيات التنموية الهائلة لقطاع السياحة في الوطن العربي.

وطبقاً لموقع "أخبار مصرية"، قالت الظاهر إن المقترح بعقد الإجتماع المشترك بين وزراء السياحة والثقافة، هو مقترح مقدم من المملكة العربية السعودية في الاجتماع الوزراي السابق فى دورته ال”20 “بمبادرة صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن سلمان آل سعود رئيس الهئية العامة للسياحة والتراث الوطنى ، الخاصة بإيجاد آلية تعاون بين قطاعى السياحة والثقافة فى الدول العربية , وتعزيز العمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في الدول العربية وذلك من خلال بيان أوجه التلاقي الواضح بين السياحة من جه والتراث الثقافي والحضاري من جهة أخرى.

أضافت أنه تم الطلب بتعميم هذه الرؤية السعودية على كافة الدول العربية، وإذا لم ترد ملاحظات عليها من الدول الأعضاء ستكون هى الرؤية العربية المعتمدة لعرضها على الاجتماع القادم للمجلس العربي الوزراي للسياحة ومكتبه التنفيذي يومي ٩، ١٠ ديسمبر المقبل في الإسكندرية ومن ثم عرضها على الاجتماع المشترك لوزراء السياحة والثقافة العرب ١١ ديسمبر المقبل.

وأوضحت دينا الظاهر أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى رحب من حيث المبدأ بمشروع الرؤية ومقترح تضمينها كرؤية استراتيجية , وذلك ضمن جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى دورتها الرابعة ببيروت يناير المقبل للنظر فى اقرارها والعمل بمضمونها .