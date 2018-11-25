مقتل ضابطين بعد اقتحام سيارة كمينًا أمنيًّا في مصر

لقي ضابطان مصريّان مصرعهما وأصيب مدنيّان، في كمين أمني بالطريق الإقليمي بمنطقة العياط في محافظة الجيزة، بعدما صدمتهم سيارة نقل مشتبه فيها عقب اقتحامها الكمين بسرعة جنونية.

وبحسب بيان أمني، اليوم الأحد، فإن سيارة نقل يشتبه في أنها صدمت ضابطين ومدنيين عندما حاول سائقها الهروب من الكمين بسرعة جنونية ليتسبب في الحادث.

وبحسب التحقيقات الأمنية، فإن السيارة صدمت شهيدين هما، النقيب جمال صلاح، رئيس نقطة كفر عمار، والآخر الملازم أول عمر مجدي ضابط مباحث فرقة البدرشين والعياط.

ولفت البيان إلى أن الضابطين اشتبها في سيارة أثناء توجدهما بالكمين، وحاولا فحص الأوراق ورخص القيادة إلا أن قائد السيارة تحرك بسرعة جنونية محاولًا الهروب من الكمين.

وأثبتت التحريات أن سائق سيارة النقل كان يسير بسرعة جنونية وأطاح بأفراد الكمين؛ ما أسفر عن مقتل ضابطين، وإصابة مدنيَّين.