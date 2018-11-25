السعودية.. مدني الشرقية يدعو الجميع إلى أخذ الحيطة مع استمرار التقلبات الجوية

دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية في السعودية، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر مع استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار وما يصاحبها من رياح تشكل خطرًا على حياتهم .

وطبقا لوكالة "واس" الرسمية، أهابت المديرية بالمنطقة المتنزهين ومحبي الرحلات البرية وممن تضطرهم ظروفهم الحياتية والعملية إلى الخروج وسلك الطرق أن يستشعروا خطورتها وما تسببه من تهديد للأرواح والممتلكات, داعيةً إلى توخي الحذر والابتعاد عن الأودية والشعاب مع هطول المطر وجريان السيول وعدم المخاطرة بعبورها أو الاقتراب منها مهما كانت نسبة المياه بها.

وحثت على الالتزام بشروط السلامة ، ومنها الحذر من السباحة في الأودية لاحتوائها على الطين والوحل الذي يعوق الحركة حتى لمن يجيد السباحة وتجنب عبور السيل الجاري بالسيارة أو على الأقدام في أماكن لا يعرف عمق المياه بها.