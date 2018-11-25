الأرصاد السعودية تنبه إلى هطول أمطار رعدية غزيرة على نجران

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران تشمل محافظتي بدر الجنوب وحبونا والأجزاء المجاورة. وذكرت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة 4 عصراً، وتستمر حتى الساعة 10 مساءً. بدورها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني وإتباع الإرشادات والتعليمات.

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