روسيا تبحث مع تركيا قصف مدينة حلب بـ«غازات سامة»

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، أن روسيا تعتزم أن تناقش مع تركيا قصف مسلحين لمدينة حلب بقذائف تحتوي على غازات سامة، طبقا لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء.

وقال كوناشنكوف للصحفيين: “تعتزم روسيا مناقشة هذا الحادث (القصف الكيميائي الذي تعرضت له مدينة حلب) مع الجانب التركي، كضامن لالتزام المعارضة السورية المسلحة، بوقف الأعمال القتالية بالمنطقة التي تشهد تخفيف حدة التصعيد في ادلب”.

يذكر أن مجموعات مسلحة استهدفت مساء أمس السبت، حيي الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي على غازات سامة.

وارتفع عدد المصابين بحالات اختناق خلال الهجوم الكيماوي على أحياء حلب إلى 57 مصابا، بعضهم في حالة حرجة.

ونقلت سبوتنيك عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله: “إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المسلحين قاموا باستهداف أحياء شارع النيل والخالدية والشهباء الجديدة بقذائف صاروخية معدلة تحمل رؤوسا تحوي مواد سامة، يتم حاليا وعبر فرق متخصصة تحديد نوعها”.

(د ب أ)

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