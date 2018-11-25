شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد: إنشاء أكبر مجمع أسمدة وفوسفات بتكلفة 14 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، إن هناك خطة تستهدف جذب المواطنين للمحافظة، لافتًا إلى أن هناك اهتمام من كل مؤسسات الدولة والقيادة السياسية بشأن تعمير المحافظة التى تعد أكبر محافظات الجمهورية.

وأضاف الزملوط، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب إحاطة بشأن تعويض أهالى الراشدة بمحافظة الوادى الجديد، أن نصيب الفرد من الخطة الاستثمارية لمحافظة الوادى الجديد حوالى 10 آلاف جنيه وهذا يعنى ضرورة جذب المواطنين من كافة المحافظة المحيطة للمحافظة ، مشيدا بتخصيص 400 ألف فدان من ضمن مشروع 1.5 مليون فدان بالمحافظة، مؤكدا على أن هذا الأمر سيساهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل وأن تصبح المحافظة جاذبة للمواطنين.

وأشار محافظ الوادى الجديد، إنه تم بدء تطوير خط السكة الحديد بقيمة 4 مليار جنيه، وسيتم إنشاء أكبر مجمع أسمدة وفوسفات فى الشرق الأوسط بتكلفة 14 مليار جنيه فى 2019، مؤكدا على أن الهدف وضع خطة لزيادة الانتاج من المحاصيل الزراعية الأساسية ولو على مدار 10 سنوات تمهيدا لتحقيق الإكتفاء الذاتى، لافتا إلى أن إيرادات النخيل للمواطنين من النخيل 1.5 مليار جنيه ولهذا تعتبر أشجار النخيل ثروة قومية، ويتم إنتاج ما يقرب من 870 ألف طن بطاطس سنويا.