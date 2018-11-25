النائب محمد بدوى: الحكومة الرقمية أكبر استفادة للاقتصاد وتكافح الفساد الإدارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس السيسي لرئيس الوزراء بسرعة التحول لحكومة رقمية أكبر استفادة للاقتصاد والقضاء علي الفساد الإداري داخل الدولة والحد من الممارسات غير القانونية لبعض موظفي الدولة، كما يعتبر مواكبة للتطور العالمي في ضوء التغيرات التكنو-اقتصادية والسياسية الجديدة، وبروز اقتصاديات كبرى تبنت منظومة الحكومات الرقمية.

وأضاف بدوي فى بيان اليوم، أن تعليمات الرئيس السيسي تعكس مدى اهتمامه بهيكلة القطاع الإداري بالدولة، وإزالة العراقيل أمام المستثمرين، وخلق أجواء أكثر شفافية، والقضاء علي البيروقراطية وسرعة التنفيذ، مشيراً إلي أنه من أهم أهداف الحكومة الرقمية عملية دمج الحكومة بطريقة انسيابية وذات جدوى اقتصادية في كافة المجالات والإدارات المختلفة.

وتابع، أن الحكومة الرقمية ستعمل بشكل كبير علي تشجيع السياحة عبر تقديم خدمات ومعلومات سياحية عن البلد للمؤسسات السياحية الخارجية أو للمواطنين الأجانب، كما يعتبر تشجيع الاستثمار الخارجي، كما تعد وسيلة لتحسين القطاع العام والحكومي، بالإضافة إلي خلق وسائل اتصال جديدة مع المواطنين وكسب رضا المستفيدين، وتقليل التكاليف الحكومية وذلك من خلال تحسين إجراءات الأعمال، فضلاً عن المساهمة الفعالة في برامج الإصلاح الاقتصادي للدولة من خلال تسهيل التعاملات مع المستثمرين.

وأكد عضو مجلس النواب، إن الأهداف الإيجابية للحكومة الرقمية ستعمل علي تغيير الكثير من المفاهيم والتعاملات غير الشرعية الناتجة من التعامل المباشر مع موظفي القطاع الحكومي، فضلاً عن توفير الكثير من الوقت وإنجاز المشاريع والخدمات الحكومية في وأوقات قياسية، لذا يجب علي الحكومة الانتهاء في أسرع وقت من التجهيزات الخاصة بربط الوزارات يبعضها.